Rencontre à Paris: Ces questions évoquées par Macky Sall et Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a été l'hôte mardi du Président français, Emmanuel Macron. Les deux leaders ont passé en revue l'agenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la France, d'après une note de la Présidence de la République. La même source de […]

Les deux leaders ont passé en revue l’agenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la France, d’après une note de la Présidence de la République. La même source de relever que la conjoncture internationale a également été évoquée par les deux Chefs d’Etat de même que le soutien réaffirmé de la France à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20.



Source : Source : https://lesoleil.sn/rencontre-a-paris-ces-question...

