Rencontre à huis-clos avec l’ancien Président Ce que Wade a dit à la délégation de la Société civile

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Une délégation des membres de la Société civile a rencontré hier le secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade. Il s’agit d’Abbé Alphonse Seck, Rokhaya Gassama, Moundiaye Cissé, Babacar Guèye, Imam Kanté et Mignane Diouf. Le quotidien « Enquête » qui donne l’information, révèle que les discussions ont tourné autour du processus électoral et les menaces du pape du Sopi de perturber la tenue du scrutin du 24 février. Et, ce dernier dans ses propos, aurait rassuré ses hôtes de sa disposition à tout faire pour la préservation de la paix et de la stabilité.



Me Wade aurait affirmé avoir beaucoup contribué à la construction de ce pays et à ce titre, il ne souhaite nullement le voir partir en fumée. Mais, ce qui le ronge c'est de voir Macky Sall faire du « matey » à longueur de journée. Aux émissaires de la société civile, Me Wade s’est longuement confié dans le but de restaurer la sérénité, en prélude au prochain scrutin. Le journal signale que tout devrait s’accélèrer dans les prochains jours.



En effet, la société civile souhaite rencontrer le Président Macky Sall dans les plus brefs délais, pour lui transmettre le message de son prédécesseur. Elle va aussi rencontrer les autres acteurs pour un scrutin apaisé et crédible.

















