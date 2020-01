Rencontre avec Mariama Sarr : le G7 campe sur ses positions et maintient sa manifestation du 23 janvier La rencontre d’hier entre le G7 et la ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr n’a rien donné. Et pour cause, le syndicat enseignant le plus représentatif a maintenu sa décision d’organiser une grande manifestation le 23 janvier prochain, suivie d’une grève totale le lendemain.

Selon Saourou Sène du Saems, aucune proposition concrète n’a été faite par la ministre au cours de cette rencontre. « C’est elle qui a senti le besoin de nous rencontrer par rapport au plan d’actions que nous avons annoncé, mais nous voulons des actes de validation, des réactions sur le terrain, pas des chiffres. Or, nous nous constatons la faible exécution des accords conclus avec l’Etat », a-t-il déclaré sur la RFM, affirmant que la manifestation du 23 janvier est maintenue, ainsi que la grève totale qui sera observée le lendemain.

