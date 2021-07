Rencontre avec des startups accompagnées par la Der/Fj : Une députée européenne magnifie les réalisations de Pape Amadou Sarr et Cie

Chrysoula Zacharopoulou s’est rendue, hier 7 juillet 2021, dans les locaux de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de son séjour au Sénégal, lui a permis de découvrir l’énorme travail qui en train d’être effectué par la Der/Fj au profit des femmes et jeunes sénégalais entrepreneurs.



En ce sens, à travers une présentation, la Der/Fj est revenue sur, notamment un certain nombre de réalisations dans le cadre l’accompagnement financier et non financier qu’elle accorde aux jeunes et aux femmes sénégalais. A l’en croire, via son guichet unique pour la formalisation, 500 entreprises sont formalisées par moi.



Dans la foulée, il a été indiqué que 6,7 milliards de francs Cfa ont été décaissés en faveur de la filière anacarde, dans le but d’accompagner les producteurs qui s’activent dans le Sud du Sénégal. Un financement qu’elle compte porter à 19 milliards pour cette année.



Aussi, la Der/Fj a dévoilé aux visiteurs, le Projet d'accompagnement à la valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie). Ce projet prévu pour un montant de 74 milliards de francs Cfa dans la première phase vise, entre autres, à financer plus 14 000 initiatives entrepreneuriales pour un volume de financement de l'ordre de 61 milliards de francs Cfa, appuyer la transformation digitale et la formalisation de milliers d'entreprises, dont 50% sont dirigées par des femmes.



La rencontre a permis, par ailleurs, à certains bénéficiaires de la Der/Fj de revenir sur leurs activités. Dans ce sens, Issa Diop Sakho fondatrice de Mbourou, une entreprise qui s’active dans la transformation et la commercialisation des céréales locales, a indiqué que 60 femmes ont pu trouver du travail grâce à leur unité. Ces dernières produisent du pain, des pâtisseries et des produits dérivés à base de céréales locales.



Dans le même sens, Mamadou Sall qui s’active dans le secteur de l’agriculture à travers une startup qui s’appelle « Bay sa deukk » qui structure des chaines de valeur liées notamment à l’horticulture. Avec l’appui de la Der/Fj, M. Sall confie qu’ils ont mis en place un fonds de commercialisation de 500 millions de francs Cfa qui ont permis d’acheter, cette année, 3000 tonnes de pommes de terre qui vont être commercialisées à partir de la semaine prochaine et 2000 tonnes d’oignons qui sont en cours de commercialisation. Selon lui, 42 personnes dont 28% de femmes travaillent pour la startup.



Des présentations et réalisations qui ont amené la députée européenne à soutenir que « vous êtes des références à beaucoup de jeunes européens » pour l’important travaille innovant dans différents secteur notamment l’agrobusiness, la santé, le numérique entre autres. « Je crois à l’Afrique et c’est ça l’Afrique que j’aime », conclut Mme Zacharopoulou.



Pour sa part, le délégué général de la Der/Fj a souligné qu’aujourd’hui, la prise en charge des attentes des femmes et des jeunes en particulier, peut s’avérer complexe du fait de plusieurs facteurs socio-économiques à même de plomber les efforts des entrepreneurs.



Toutefois, Papa Amadou Sarr, souligne que pour mitiger ces difficultés, l’Etat du Sénégal a mis en place la Der/Fj qui est une délégation dotée de moyens conséquents de 50 millions d’euros par an pour accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes.

Bassirou MBAYE



La députée européenne, Chrysoula Zacharopoulou, accompagnée entre autres de Irène Mingasson ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal et d'une délégation de l'Ambassade de France, a effectué, hier, une visite à la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Une occasion saisie pour rencontrer et échanger avec des startups et jeunes entrepreneurs sénégalais soutenus par la Der/Fj.Source : https://www.lejecos.com/Rencontre-avec-des-startup...