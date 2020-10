Rencontre avec le Dg de SONATEL: Y’en a marre annonce un « point d’accord » Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

« Une délégation dirigée par le coordonnateur de Y’en a marre Aliou Sané a rencontré ce vendredi le directeur général de la Sonatel et son équipe technique. Plus de deux heures de discussions qui ont porté essentiellement sur la hausse des tarifs des illimix observée depuis le 22 juillet 2020.Lors des échanges, il a été réaffirmé… « Une délégation dirigée par le coordonnateur de Y’en a marre Aliou Sané a rencontré ce vendredi le directeur général de la Sonatel et son équipe technique. Plus de deux heures de discussions qui ont porté essentiellement sur la hausse des tarifs des illimix observée depuis le 22 juillet 2020.

Lors des échanges, il a été réaffirmé au dg de la Sonatel la forte exigence des consommateurs de revenir aux tarifs appliqués avant juillet dernier.

Un point d’accord a été trouvé autour de ceci : « Orange proposera une nouvelle formule qui permette au consommateur de faire son libre choix entre les offres d’avant 22 juillet, et les nouveaux tarifs ».

Il s’agit d’une avancée significative, mais il faut poursuivre la lutte pour que cet engagement se traduise en actes.

Dans ce sens, une demande d’audience a été faite au directeur général de l’Artp, pour l’associer à ce processus dans lequel il doit jouer pleinement son rôle de défenseur des intérêts de l’Etat et des citoyens. La lutte se poursuit.

Le mouvement Y’en a marre »



Source : Source : https://yerimpost.com/rencontre-avec-le-dg-de-sona...

Accueil Envoyer à un ami Partager