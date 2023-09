Rencontre d’échanges: des recteurs et directeurs d’institut en conclave à l’université de Touba Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

En prélude au grand Magal de Touba, prévu ce lundi 4 septembre, l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba a tenu, ce jeudi, une grande journée d’échanges et de partenariat avec les universités et écoles supérieures publiques de formation du Sénégal. Dans son mot d’ouverture, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF), […] En prélude au grand Magal de Touba, prévu ce lundi 4 septembre, l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba a tenu, ce jeudi, une grande journée d’échanges et de partenariat avec les universités et écoles supérieures publiques de formation du Sénégal. Dans son mot d’ouverture, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF), Serigne Ahmadou Badawi Mbacké a salué l’importance d’une telle rencontre, qui a réuni une vingtaine de recteurs et directeurs d’instituts de formation. « À l’issue des échanges, des signatures de convention de partenariat pourraient suivre entre l’UCAK et les et les structures qui le souhaitent’’, a fait savoir le professeur Lamine Gueye, membre du comité pédagogique du CCAK par ailleurs conseiller spécial du président Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.



Source : https://lesoleil.sn/rencontre-dechanges-des-recteu...

