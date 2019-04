Rencontre de Koudjoughor : Salif Sadio se dérobe et réitère sa position pour l’indépendance de la Casamance Salif Sadio a remis ça. Le chef des Forces combattantes du MFDC qui avait convié à une rencontre, hier, à Koudjoughor (Bignona) a encore posé un lapin à tout le monde. Il a encore envoyé au front deux de ses hommes, Ousmane Diémé et le capitaine Sagna.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, ce qui est constant, c’est que Ousmane Diémé a martelé devant l’assistance qu’il n’est pas question de renoncer à l’indépendance de la Casamance. Le lieutenant de Salif Sadio a même annoncé la reprise de « la guerre », notamment à Kadiabong, prochainement. Pour sa part, le capitaine Sagna a insisté sur la nécessité de préserver les ressources de la Casamance. Les partisans de Salif Sadio ont, par ailleurs, fustigé la démarche du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GPRC), dirigé par Robert Sagna, pour le processus de paix en Casamance.

