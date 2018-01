Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Rencontre des deux Corées: voici la teneur des discussions Rédigé par La rédaction le 9 Janvier 2018 à 18:30 | Lu 132 fois

Les discussions ont récemment débuté entre les deux Corées via leurs représentants. A en croire l’agence de presse Yonhap, les deux parties ont prôné le dialogue et les négociations en vue de garantir la paix et de poursuivre la réconciliation et l’unité sur la péninsule.

Il faut dire que c’est la première fois depuis plus de deux ans que se tiennent les négociations sur le règlement pacifique des conflits entre les deux Corées.

Chun Hae-Sung le ministre adjoint Sud-Coréen de l’unification intervenant en qualité de représentant de la Corée du Sud, a invité son voisin la Corée du Nord, à reprendre les négociations sur le règlement pacifique des conflits et envisager la dénucléarisation.

« Nous avons soulevé la nécessité de mettre fin aux actes susceptibles d’augmenter les tensions sur la péninsule coréenne et de relancer le dialogue pour établir la paix sur la péninsule, comme la dénucléarisation [de la Corée du Nord », a fait savoir Chun Hae-Sung, cité par l’agence.

Du Côté Nord-Coréen, la délégation a appelé à résoudre toutes les questions par le dialogue et les pourparlers.

« La Corée du Nord a proposé de résoudre les questions sur les liens inter-coréens à travers le dialogue et les négociations, pour garantir la paix et poursuivre la réconciliation et l’unité sur la péninsule », a noté M.Chun.

Vendredi dernier, Séoul et Pyongyang sont tombés d’accord pour que les discussions se tiennent mardi prochain à Panmunjom, le village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53).

Depuis 1953, les deux Corées sont toujours techniquement en état de guerre puisque la fin de la guerre dans la péninsule n’a été pas marquée par un traité de paix mais seulement par un armistice . Ces quelque soixante années de tension, ont été émaillées de nombreux incidents et affrontements.

