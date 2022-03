Rencontre politique de Tamba : Les minutes de la rencontre entre Macky Sall et ses responsables politiques. Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’État, Macky Sall, a-t-il vraiment tiré les leçons des dernières élections locales, où a-t-il vraiment peur de perdre les élections législatives ? En déplacement dans la région où il devait prendre part à la cérémonie officielle du Daaka de Médina Gounass, le président Macky Sall en a profité pour rencontrer les responsables locaux de l’Apr des régions de Tamba et de Kédougou. Comme l’on pouvait s’y attendre, la réunion des responsables politiques de Tamba fut houleuse. La rencontre avec les responsables de son parti à Tambacounda, eut lieu tard dans la nuit du vendredi 11 Mars. Le leader de Benno Bokk Yakaar (Bby) qui se projette vers les élections législatives de juin 2022, n’a pas raté l’occasion de rappeler aux responsables de la mouvance présidentielle en général et ceux de l’Apr en particulier que leurs divergences ont coulé Bby dans certaines localités où des listes parallèles ont proliféré comme des champignons. Pour les prochaines joutes législatives, il s’est voulu formel, il ne veut pas de listes parallèles. Il demandera aux animateurs de listes parallèles à rejoindre les rangs et à respecter la discipline de parti. « Il faut taire vos divergences politiques. Pour ces législatives, je ne veux pas de listes parallèles. Il me faut une majorité absolue dans tous les départements. Donc ceux qui créeront des listes parallèles le feront contre moi et contre le Sénégal », a dit Macky Sall qui invite par ailleurs les responsables à « respecter le ministre Sidiki Kaba eu égard à son vécu et son âge. » En effet, prenant la parole, le ministre Sidiki Kaba aurait fait part de son amertume à cause d'insultes dont il serait l'objet de la part de responsables locaux.



Interpellé par nos soins un responsable politique, a confié ne pas comprendre, qu’après « avoir invité les uns et les autres à taire les divergences et à bannir les listes parallèles, le chef de Benno Bokk Yaakar, demande au même moment, du respect à un artisan d’une liste parallèle, acteur de sa défaite à Tamba et dans certaines localités », a-t-il dit.



Présent à la fameuse rencontre de Tamba, le président réélu du conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar Sy, conduisant la délégation, a ouvertement dit au chef de l’État toute sa colère envers le ministre des forces armées. Selon lui, Sidiki Kaba a injecté plusieurs millions en faveur des listes parallèles à Mereto, Kouthiaba, Kouthia Gaydi. Il profitera de l’occasion pour inviter le chef de l’État « à porter une oreille attentive aux préoccupations de la jeunesse du Niani, mais aussi ne pas oublier que le département est une collectivité territoriale. Tout ce qui vient, on dit que c’est pour les communes et on oublie le conseil départemental », a dit Oumar Sy.



D’après les informations de Dakaractu, le chef de l’État a laissé le choix aux responsables politiques locaux de désigner en leur sein des candidats pour les législatives. Pour le département de Tamba, pour la première fois, sur instruction de Macky Sall, un candidat sera issu des autres communes du département et un autre de la commune de Tamba. Mais, Comment compte-t-il faire accepter aux autres, (Mamadou Kassé, Mame Balla Lo…) ce que Me Sidiki Kaba et Pape Banda Dièye lui ont publiquement refusé ? Voilà tout le dilemme auquel il devra faire face avant la tenue des législatives. Pour rappel, tous les députés du département étaient issus de la seule commune de Tamba.

