Rencontrez l’arabe qui possède 3 000 voitures et 1 avion Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Certains ont une passion unique pour les articles de mode, les activités sportives ou même la cuisine, mais pour un homme arabe, ce sont des voitures uniques.



L’homme nommé Hamad a 3 000 voitures dans son impressionnante collection et ce n’est pas tout.



Dans une vidéo YouTube de Nas Daily, l’homme d’Abu Dhabi a déclaré qu’il lui avait fallu plus de 50 ans pour rassembler les voitures qui sont pour la plupart en édition limitée ou qui ne sont plus sur le marché. Tous sont conservés dans un musée en forme de pyramide.



ertaines des voitures fascinantes de sa collection incluent la plus grande voiture Dodge, une voiture avec 3 chambres et un salon à l’intérieur, une remorque en forme de planète terre, la plus petite voiture arc-en-ciel, une grosse 4×4 qui flotte sur l’eau entre autres. Il a également construit une voiture auto-élévatrice Nissan 6×6, la seule du genre au monde.



Et n’oubliez pas l’avion !



Lorsqu’on lui a demandé : « Pourquoi vous souciez-vous tant des voitures? »



Hamad a répondu : « Pourquoi? C’est mon passe-temps. »



« Si vous aimez quelque chose ou avez un passe-temps, vous devez vous concentrer dessus et réaliser le rêve. » – Hamad



Amateur de voitures qui n’aime pas les voitures de luxe !



Fait intéressant, il n’y a pas de Ferrari ou de Lamborghini dans sa collection impressionnante. C’est que l’ancien militaire n’aime pas les voitures de luxe. Selon Hamad, il achète, construit et modifie les voitures, qui sont toutes en bon état.





argentaire.com

Accueil Envoyer à un ami Partager