Renée Martine Crappier expose au musée de Tessé

Le musée de Tessé, au Mans, présente une collection intéressante de peintures du XIVe au XXe siècles et un espace passionnant consacré à l'Egypte ancienne. L'établissement organise en plus des expositions temporaires et, depuis le 27 juin, il s'agit de "Mille et une vies plus loin", une exposition d’œuvres de Renée Martine Crappier.



