Renforcement de l’infrastructure numérique : Nialé Kaba invite la Bad à apporter un apport substantiel aux pays africains

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon Mme Kaba, au-delà de ses effets néfastes, la pandémie du Covid-19 nous oblige à relever le défi de la digitalisation de nos économies. «A cet égard, il faut pouvoir tirer le meilleur profit de cette digitalisation et l’organisation des Assemblées annuelles 2020 de la Bad, en particulier l’élection de son président par voie électronique apparaît comme une véritable avancée dans nos méthodes de travail.

C’est pour moi l’occasion de féliciter la Banque pour toutes les assurances données sur la crédibilité et la confidentialité du processus électoral.



Au regard de l’intérêt que suscite le recours à cette technologie, je voudrais encourager la Direction de la Banque à apporter un appui substantiel aux pays africains individuellement et collectivement afin de renforcer l’infrastructure numérique nationale et régionale pour une connectivité plus grande », recommande la présidente du Conseil des gouverneurs.



Dans son discours, elle a également évoqué la septième augmentation générale du capital de la Bad obtenue lors de la réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de l’institution à Abidjan le 31 octobre 2019. Cette augmentation d’une valeur de 115 milliards, rappelle-t-elle, la plus importante de l’histoire de la Bad, fait passer son Capital de 93 milliards à 208 milliards de dollars américains. Elle permet non seulement à la banque de conserver son excellente notation AAA, mais aussi de soutenir davantage les efforts de développement des pays africains.



Nialé Kaba n’a pas manqué de relever la gestion de la crise au sein de la Bad relativement à la plainte des lanceurs d’alerte contre le président. Elle a à ce propos, salué les efforts de tous les Gouverneurs et de l’équipe de la Banque qui ont su adhérer à ses propositions de solutions concertées et consensuelles. Mme Kaba a réitéré ses remerciements au Panel des trois hautes personnalités sous la conduite de Mme Mary Robinson «dont le travail en toute indépendance disculpe le président Adesina contre lesdites allégations, mais surtout renforce la crédibilité des organes de l’institution, gage de sa stabilité et de sa réputation vis-à-vis de ses actionnaires ».



Enfin, la ministre du Plan a signalé la décision historique du Conseil d’administration de la Banque qui a approuvé la Facilité de réponse rapide contre la Covid-19, dotée de 10 milliards de dollars américains, destinés à financer les plans de sortie de crise et à aider les pays membres régionaux et le secteur privé. Elle a salué le leadership du président Adésina et les initiatives prises pour accélérer le développement de l’Afrique et aider le continent à mitiger l’impact de la crise sanitaire.

Adou FAYE





Source : Les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) ont démarré ce 26 août en mode virtuel. Une occasion pour Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement de Côte-d’Ivoire et présidente du Conseil des gouverneurs de la Bad d’inviter l’institution à apporter un appui substantiel aux pays africains pour renforcer l’infrastructure numérique.Source : https://www.lejecos.com/Renforcement-de-l-infrastr...

