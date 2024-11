Renforcement de la coopération entre le Ministre des Infrastructures El Malick Ndiaye et le BOCS pour l’optimisation du suivi des projets stratégiques Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2024 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mardi 26 novembre, une délégation du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS), conduite par son Délégué général, Monsieur Birom Holo Ba. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération […] XALIMANEWS-Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mardi 26 novembre, une délégation du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS), conduite par son Délégué général, Monsieur Birom Holo Ba. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le ministère et le BOCS, visant à optimiser la gestion et le suivi des projets stratégiques. Lors de cette audience, Monsieur Birom Holo Ba a présenté en détail les missions du BOCS, en mettant en avant son rôle central dans le suivi, la coordination et l’accompagnement des différents ministères pour assurer la réalisation effective de leurs projets phares. Il a également insisté sur l’importance de l’évaluation des impacts des projets réalisés, afin de garantir leur conformité avec les objectifs fixés. Les échanges ont permis d’identifier plusieurs axes de collaboration, notamment l’appui du BOCS au ministère dans la mise en œuvre et le suivi de projets structurants, ainsi que l’évaluation des grandes infrastructures livrées, telles que le Bus Rapid Transit (BRT), le Train Express Régional (TER), et les autoponts récemment réalisés. En réponse, le Ministre Malick Ndiaye a salué la démarche proactive du BOCS et souligné son rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs nationaux. Il a rappelé que les projets pilotés par son département s’inscrivent dans une dynamique de coordination efficace, en ligne avec les ambitions du BOCS. Le Ministre a également réaffirmé son engagement à mettre en place un plan de suivi détaillé pour l’ensemble des projets en cours, conformément aux directives qu’il a adressées à ses équipes. Enfin, le Ministre a évoqué la nécessité de prioriser les projets en fonction de leur urgence et de leur financement, tout en réitérant sa volonté de renforcer la collaboration avec le BOCS. Il a exprimé l’espoir que cette rencontre marque le début d’un partenariat encore plus étroit entre les deux institutions, au service du développement national.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/renforcement-de-la-cooper...

Accueil Envoyer à un ami Partager