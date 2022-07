Renforcement de sa flotte : L’Armée de l’Air réceptionne un avion CASA 295 et neuf hélicoptères révisés Le Sénégal a réceptionné, hier, son premier avion CASA 295, un appareil de transport disposant de larges capacités d’emport en personnels. Neuf hélicoptères de retour de révision générale, ont été aussi réceptionnés au cours de la même cérémonie, où des hommes et des femmes ayant servi l’Armée de l’Air, ont été décorés

En réceptionnant le CASA 295, le ministre des Forces Armées a listé les avantages de cet appareil. ‘’ En effet, le Casa 295, avion de transport tactique multi-rôles, équipé des technologies de dernière génération, dispose de larges capacités d’emport en personnels ’’, a déclaré Me Sidiki Kaba, lors de la cérémonie de réception du nouvel aéronef et de neuf hélicoptères.



La cérémonie s’est tenue à la base aérienne capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam. Selon le ministre, au-delà de ses performances de décollage et d’atterrissage sur piste courte, la versatilité du Casa 295 lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l’aérotransport, l’aéro-largage et l’évacuation sanitaire, grâce à une capacité de changement de configuration dans des délais très courts.



Me Sidiki Kaba a annoncé, lors de cette cérémonie, qu’un autre avion du même type sera réceptionné à la fin de l’année 2023. ‘’ Il viendra compléter le parc déjà inédit de l’Armée de l’Air, pour mieux assurer en priorité ses missions opérationnelles, mais aussi celles d’appui au développement qui lui sont dévolues ’’, a fait savoir Me Sidiki Kaba.



A l’en croire, ces deux appareils pourront, à terme, permettre au Sénégal d’assurer, de manière autonome, la projection et le désengagement de ses troupes engagées dans les différents théâtres d’opérations extérieurs et de satisfaire tous les besoins en transport et en entraînement du théâtre intérieur.



D’après Me Kaba, si l’Armée de l’Air procède régulièrement à des activités de maintenance approfondie et rigoureuse, c’est parce qu’elle est consciente de l’importance de la disponibilité opérationnelle et de la sécurité des vols.



Relever le défi de la maintenance, décorations…



En plus de l’avion CASA 295, l’armée de l’Air a aussi réceptionné des hélicoptères de combat de type MI-17 et MI-35 de retour d’une grande révision. ‘’ Ils feront sans nul doute le bonheur des troupes de manœuvre opérant au sol. L’acquisition du CASA 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat, viennent étoffer la flotte de l’Armée de l’Air. Il restera à relever le défi de la préservation du potentiel dans le domaine particulièrement exigeant de l’aviation ’’, a ajouté Kaba.



Cette cérémonie de réception a coïncidé avec la célébration de la fête patronale de l’Armée de l’Air, témoignant, selon le ministre, l’attachement des Armées aux traditions militaires léguées par d’illustres anciens. Le thème de l’édition de cette année a porté sur ‘’l’Armée de l’Air dans le développement de l’aéronautique sénégalais’’.



‘’ Cette fête a été une belle opportunité de retracer le parcours élogieux de cette belle institution, dans la structuration et le développement de l’aviation nationale ’’, a expliqué le ministre. Des décorations ont été remises lors de cette cérémonie. D’après Me Kaba, elles illustrent la belle reconnaissance des armées à l’endroit des hommes et des femmes de valeur qui ont choisi de dompter les airs, pour défendre l’intégrité de l’espace aérien national.













