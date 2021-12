Renforcement de son parc automobile : la Lonase acquiert 20 pick-ups neufs

Le Directeur Général Lat DIOP déroule à vive allure le processus de modernisation et de renforcement de la logistique de l’entreprise. Après le relooking de l’institution, place à la mobilité.

Ce 08 décembre 2021, vingt nouveaux véhicules flambants neufs viennent renforcer le parc automobile de la LONASE. Des picks up Toyota de dernière génération dotés d’un système de géolocalisation hors pair ont été réceptionnés puis redéployés par le Directeur Général au niveau de toutes les structures décentralisées de la LONASE. De Dakar à Tamba sans oublier kaolack, fatick et kaffrine pour ne citer que celles là, toutes les agences ont été servies. Lat DIOP a par ailleurs annoncé que dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, il compte poser dans les prochains jours d’autres actes indéniables qui vont contribuer à l’émergence de l’entreprise.

