Renforcement des compétences politiques : 25 élus locaux de Dakar formés aux techniques de communication par l'AJS

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

L'Association des juristes sénégalaise, en collaboration avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a lancé un projet visant à renforcer les compétences politiques des femmes et des jeunes. Cette initiative révolutionnaire cherche à forger un leadership politique solide parmi ces groupes démographiques, les incitant à participer activement à la gouvernance locale. L'objectif principal de cette collaboration est d'offrir une formation pratique, mettant l'accent sur la compréhension des prérogatives municipales. Une session de formation dédiée aux élus locaux de Dakar sur certaines techniques de communication, notamment la prise de parole en public et le media training, est organisée sur une période de trois jours à Dakar, débutant ce lundi. La session de formation a réuni 25 participants, parmi lesquels l'actrice politique Fama Dieng Ndiaye et Ndack Thiam, élue locale à la Commune de Fann Point E Amitié. Selon eux, cette initiative a offert un espace d'apprentissage intensif, permettant aux participants de s'approprier ces compétences cruciales et de les appliquer dans leur engagement politique.