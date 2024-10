Renforcement du réseau électrique : Le Sénégal installe sa première liaison sous-marine de haute tension

Le lundi 07 octobre 2024, Le Directeur de Cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le Professeur Meïssa Diakhaté, a effectué une visite technique au Port Autonome de Dakar, accompagné du Directeur général de la Sénélec, Papa Toby Gaye et du Directeur de l'Électricité, Cheikh Moulaye Idriss Fall. L'objet de cette visite était d'inspecter le câblier CMOS Installer, le navire chargé de l'installation du câble électrique sous-marin, dans le cadre de la mise en place de la liaison sous-marine (LSM).



Ce projet est une étape clé du programme de renforcement du réseau de transport électrique à haute tension. Pr. Diakhaté a pu constater l’état d’avancement des travaux de ce câble sous-marin de 225 kV, long de 14 km, qui reliera Cap des Biches à la Rive Bel-Air. À cela, s’ajoutent 2 km supplémentaires de câble souterrain jusqu'au poste électrique de Bel-Air, portant la longueur totale, à 16 km.



Financé à hauteur de 200 millions de dollars par le Millennium Challenge Account Sénégal II (MCA) et le Millennium Challenge Corporation (MCC) des États-Unis, ce projet représente un investissement majeur de 111 milliards FCfa. Selon l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, S. E. Michael A. Raynor, " cette première ligne haute tension souterraine d'Afrique de l'Ouest, augmentera significativement l’accès à l’électricité et aura un impact déterminant sur l’économie du pays ."



Pr. Diakhaté a souligné que ce projet reflète la volonté des autorités sénégalaises de renforcer la souveraineté énergétique, en misant sur des partenariats stratégiques qui intègrent le transfert de compétences. Il a ajouté que ce type de collaboration permet non seulement de répondre à la demande croissante d’énergie, mais aussi de réduire les inégalités d’accès entre les zones urbaines et rurales.



Le projet s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large d'amélioration des infrastructures électriques, pour garantir une distribution d’énergie fiable et durable au Sénégal.













LeSoleil_Digital