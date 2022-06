Renforcement et promotion des personnes vivant avec un handicap, une priorité de l'Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 06:36 | | 0 commentaire(s)| L'amélioration de la gouvernance des politiques publiques nationales, en vue de renforcer la protection et la promotion des groupes vulnérables, notamment des personnes vivant avec un handicap, est une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Les acteurs se sont réunis ce mardi dans un hôtel de la place pour montrer leurs engagement face à cette situation. Madame Aïssata Cissé, conseillère spéciale du président de la République, chargée du handicap et Mamadou Samb, coordinateur du projet «faire l'école».



