Renndo: En 23 ans d'existence, la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall

Mercredi 10 Août 2022

En conférence de presse ce mercredi, l’association RENNDO Cheikh Oumar Foutiyou a tiré son bilan et ses perspectives après 23 ans d’existence.

Fondée á Dakar en 1999, elle compte plus de 15 000 membres á travers le monde. Elle a pour mission de vulgariser la vie , l’œuvre, la pensée et le soufisme de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. L’association a organisé plusieurs conférences, de manifestations culturelles et programmes d’éducation citoyenne et religieuse au niveau national et international.

Ainsi elle envisage de réaliser des projets tels que la construction d’un lieu de culte á Oréfondé au Fouta, entre autres.