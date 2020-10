Renouvellement au Pds: Bara Gaye écarté par Karim Wade Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a procédé au lancement de la vente de ses cartes de membres et Bara Gaye a été zappé par Karim Wade. Quoique...

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020

Jusqu'à nouvel ordre, Bara Gaye est le numéro deux officiel du Parti démocratique sénégalais (Pds) et confirmé par Me Wade himself.





Mais Wade fils, Karim pour ne pas le nommer l'a écarté au profit de Doudou Wade. Mieux, un de ses poulains, Saliou Dieng, est chargé des opérations de placements des cartes.

