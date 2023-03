Renouvellement du parc automobile : Bientôt 2000 nouveaux taxis urbains en circulation Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

Suite à un partenariat signé, hier, entre des entités publiques et Seniran Auto, 2000 nouveaux taxis urbains seront bientôt mis en circulation. RUFISQUE- Dans le cadre du renouvellement du parc des taxis urbains, un partenariat a été signé entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), […] Suite à un partenariat signé, hier, entre des entités publiques et Seniran Auto, 2000 nouveaux taxis urbains seront bientôt mis en circulation. RUFISQUE- Dans le cadre du renouvellement du parc des taxis urbains, un partenariat a été signé entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), la Direction générale des transports terrestres et Seniran auto. Ces différentes structures ont signé, hier, à Diamniadio, une convention dans ce cadre. À travers ce partenariat, 2000 nouveaux taxis seront mis en circulation dans les villes du Sénégal, notamment Dakar et Thiès. En plus du confort qu’ils vont apporter dans les déplacements, ces nouveaux véhicules de transport contribueront à faciliter la circulation des personnes et à désenclaver des localités du pays. « Il est évident qu’en injectant, à terme, 2000 nouveaux taxis dans le système, cela permettra de redonner un nouveau visage à nos villes, particulièrement à Dakar et Thiès », a assuré Jules Aubain Sagna, Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Partie prenante dans la mise en œuvre de ce projet, le Fongip a mis en place un sous-fonds de garantie de 500 millions de FCfa, dans le cadre d’un partenariat avec le Fdtt. Ce sous-fonds va faciliter l’accès aux financements pour les acquéreurs, en collaboration avec la société Seniran Auto. « Nous venons de poser un acte très important pour le développement du système de transport au Sénégal […] Nous allons, à travers le sous-fonds de crédit que nous allons constituer avec le Fdtt, assurer le mécanisme de garantie auprès des établissements financiers pour faciliter l’accès des acquéreurs de ces taxis aux financements », a souligné Thérèse Faye Diouf, administratrice du Fongip.

L’administrateur du Fdtt, Babacar Gaye, dit fonder beaucoup d’espoir dans la concrétisation de ce partenariat, promettant d’œuvrer pour que ces véhicules arrivent le plus vite possible. « Nous allons nous atteler à faire de notre mieux pour que ces taxis puissent arriver au plus vite pour le bonheur des usagers. L’objectif est de mutualiser nos forces pour moderniser le secteur des transports », s’est-il engagé.

Daouda GUÈYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/renouvellement-du-parc-automob...

Accueil Envoyer à un ami Partager