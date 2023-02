Rentabilité et propriété du Ter: Macky Sall regrette «une polémique sans lendemain» Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2023 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

La rentabilité économique du Train express régional (Ter) et son appartenance au Sénégal font débat. A Diamniadio ce jeudi, le Chef de l’Etat a apporté une réponse. Pour lui, il s’agit d’une polémique surprenante qui retarde l’Afrique. « C’est une polémique surprenante. L’infrastructure est entièrement une propriété de l’Etat du Sénégal, qui a recruté une compagnie […] La rentabilité économique du Train express régional (Ter) et son appartenance au Sénégal font débat. A Diamniadio ce jeudi, le Chef de l’Etat a apporté une réponse. Pour lui, il s’agit d’une polémique surprenante qui retarde l’Afrique. « C’est une polémique surprenante. L’infrastructure est entièrement une propriété de l’Etat du Sénégal, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale. C’est une polémique sans lendemain. L’autoflagellation permanente freine l’Afrique. Alors qu’on travaille pour développer le continent, on trouvera toujours des gens qui n’ont rien à faire, sinon peindre en noir les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. L’Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu’il nous faut pour faire de l’Afrique le plus beau continent du monde », a répliqué Macky Sall. D.DIENG et Assane SOW (PHOTOS)



Source : Source : https://lesoleil.sn/rentabilite-et-propriete-du-te...

