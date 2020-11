Rentrée 2020-2021: Plan International offre un lot de kits sanitaires d'un montant de 6.507.100 FCFA, d’une manière sensible au genre à Louga Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 16:03 commentaire(s)| La région de LOUGA magnifie la citoyenneté active des enfants et des jeunes dans le cadre du partenariat entre l’antenne de Plan international à Louga, l’Inspection de l’Académie à travers ses IEF_ Inspection de l’Education et de la Formation, les départements de Louga, le Comité régional chargé de coordonner les activités relatives à la scolarisation des filles pour que la réouverture des classes soit effective pour tous les enfants en situation critique de la région de Louga.



La pandémie de la covid19 pourrait causer près de 13 Millions de mariages d’enfants supplémentaires d’ici 2030. C’est pourquoi Plan International en tant qu’organisation humanitaire a pris des actions urgentes avec ses partenaires tels que le Ministère de l’Education Nationale pour que l’éducation soit un outil puissant de prévention, sensibilisation et formation à la santé des enfants, des jeunes, des jeunes femmes et particulièrement des filles. La remise de lots de kits sanitaires d’une valeur de près de 6.507.100 FCFA à LOUGA est une intervention opérationnelle de la garantie des droits à l’éducation pour tous les enfants de la région de LOUGA.



Les enfants et particulièrement les filles sont entrain de payer le prix le plus fort de la COVID19

« Plan International a choisi le bon moment pour intervenir au niveau de l'éducation et spécifiquement dans région de Louga et en particulier par des gestes extrêmement significatifs ». A cité en exemple Lamine FALL, Inspecteur de l’Académie IA_ de LOUGA en soulignant que la pandémie de la covid19 fait peser un lourd fardeau sur les enfants, et leurs familles et remercie très sincèrement Plan International à travers cette remise de Kits d’hygiène sanitaire préalablement prise en charge dans le nouveau cadre de partenariat entre Plan International et le Ministère de l’Education Nationale.



Pour que le maintien des filles à l’école soit sans relâche à LOUGA



Aly FAYE, Directeur de l’Antenne Régionale de Plan International à LOUGA_ affirme : « un lot de1167 serviettes hygiéniques est prêt pour que l’Inspection d’Académie puisse mieux prendre en charge ce droit à la santé des filles dans l’éducation à LOUGA ». C’est sur ses propos que le Directeur de l’Antenne Régionale de Plan International s’est réjoui de l'importance cet appui qui est un résultat immédiat à la politique de l’Etat du Sénégal en matière de scolarisation et de maintien des filles à l’Ecole. Ce lot de KITS d’hygiène et sanitaire est composé de flacons alcoolgels, de madar, du savon, des thermo flashes, des masques réutilisables, et des serviettes hygiéniques d’une valeur de 6.507.100 Francs CFA.



Aly FAYE réaffirme que Plan International poursuivra avec ténacité à promouvoir les droits des enfants et particulièrement ceux des filles et l’égalité de genre malgré la covid19. Toutefois comme l’Indique Aly FAYE, à partir de cette année, dans le cadre de la nouvelle stratégie pays, Plan International s’attaquera aux mariages d’enfants, aux grossesses précoces, aux mutilations génitales féminines et à toutes les causes qui affectent les droits des filles soutenu par le partenariat inéluctable entre les communautés, les leaders religieux, les parents, les autorités administratives, les médias numériques, les jeunes filles et jeunes garçons défenseurs de leurs droits fondamentaux et droits humains. Plan International soutiendra l’Etat du Sénégal pour freiner la covid19 et réaliser avec détermination les droits à l’éducation et le maintien des filles à l’école.



Accueil Envoyer à un ami Partager