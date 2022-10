Rentrée / Visite dans les établissements : "Oubbi tay, diangue tay" respecté selon Cheikh Oumar Hanne

Jeudi 6 Octobre 2022

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hanne a effectué une visite de supervision, ce jeudi, au groupe scolaire Saldia et au lycée Thierno Saidou Nourou Tall. Selon le Ministre, toutes les conditions sont réunies pour mener à bien une bonne rentrée scolaire et le concept "Oubbi tay, diangue tay" a été respecté. Cependant, huit (8) écoles notées dans la région de Dakar ont eu quelques difficultés pour démarrer les cours à cause des inondations.