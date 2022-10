Rentrée académique à UGB : Le Directeur du Crous annonce des perspectives favorables aux étudiants

Pape Ibrahima Faye, Directeur Général de Crous a fait face à la presse pour apporter des précisions sur les revendications des étudiants et annoncer les dispositions prises pour mettre les étudiants dans des conditions optimales d'apprentissage. Sur certaines doléances soulevées par les pensionnaires de Sanar, Pape Ibrahima Faye a précisé que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a le taux d’hébergement le plus élevé et plus favorable avec 40 % d’hébergement, comparée à l’université de Dakar, plus ancienne et plus moderne, avec un taux d’hébergement de 8%. Sur les autres revendications évoquées par les étudiants, notamment la mise en place d'un troisième restaurant, Pape Ibrahima Faye pense que les deux qui sont actuellement fonctionnels, suffisent pour le moment pour accueillir et assurer la restauration de tous les pensionnaires du temple de savoir, même s'il note que, parfois, il y a des queues pour accéder aux restaurants.



Adama Sall (Saint-Louis)