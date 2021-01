Rentrée des Cours et Tribunaux: L’audience solennelle, reportée à une date ultérieure

L’audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, initialement prévue le jeudi 14 janvier 2021 à la Cour suprême, sous la présidence effective du Président de la République, du président du Conseil supérieur de la Magistrature est renvoyé à une date qui sera ultérieurement communiqué.



D’après le communiqué, les cartons d’invitation déjà, distribués restent valables.



