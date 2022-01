Rentrée des Cours et Tribunaux: Macky Sall va présider l'audience solennelle le 18 janvier 2022 prochain Monsieur le président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature, a fixé la date de l'audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux pour l'année judiciaire 2021-2022, au mardi 18 janvier 2022 à 10 heures, renseigne un communiqué de la Cour suprême parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Janvier 2022 à 15:54

Le document informe que la cérémonie aura lieu à la salle d'audience de la Cour suprême, sous sa présidence effective.



Lequel poursuit: " Madame Elisabeth Ndew Diouf Niang, Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, prononcera le discours d'usage qui porte sur le thème "Justice et conflits fonciers: application de la loi sur le domaine national ".

