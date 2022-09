Rentrée des classes: Cheikh Oumar Hann trace sa feuille de route pour une année scolaire apaisée

Après avoir pris fonction la semaine passée, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hann, a ouvert ce jeudi le séminaire de rentrée des classes pour préparer l’année scolaire. Des acteurs de l’éducation comme l ’inspecteur d’ Académie de Dakar, des organisations de la Société civile et des Associations de parents d’élèves, des organisations syndicales d’enseignants, le président de l'Union des Associations d'Élus locaux et le président du Haut Conseil du Dialogue social ont pris part de cette rencontre. L’objectif est de partager le bilan des activités phares de la feuille de route ministérielle2021/2022, les perspectives et les dispositions pratiques pour une année scolaire apaisée. Le ministre a par ailleurs magnifié les très bons résultats obtenus lors des examens. A l'en croire, l’Etat a fourni beaucoup d’efforts dans le secteur de l’Education.