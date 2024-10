Rentrée des classes : Mme Coumba Niang, proviseure du Lycée Sergent Malamine Camara, a exprimé sa satisfaction, ce lundi

À l'occasion de la rentrée des classes qui a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024, Mme Coumba Niang, proviseure du Lycée Sergent Malamine Camara, a exprimé sa satisfaction sur les objectifs atteints par le dispositif administratif et le corps professoral. Elle ajoute que le taux de participation des élèves pour matérialiser le concept "Oubi tay Diang tay", a été moyen. Ainsi, elle a appelée aux parents d'élèves à inscrire au plus vite leurs enfants et rappelle aux élèves, que les vacances sont terminées.