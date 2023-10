Rentrée des classes en banlieue: Les inondations des écoles faussent le top départ

Les inondations ont impacté négativement l’ouverture des classes, notamment dans la banlieue dakaroise. Plusieurs écoles sont envahies par les eaux pluviales. En effet, il n’y a pas eu de rentrée des classes dans les écoles 08 et 07 B de Pikine. Les quelques rares élèves présents étaient obligés de rebrousser chemin du fait de l’état impraticable de leurs établissements.



Les eaux continuent d’occuper les cours des écoles. Ce qui constitue une réelle menace pour la santé des d’élèves et des enseignants. Parent d’un élève de l’école 07 B de Pikine, Ibrahima Diop dénonce la récurrence des inondations. «Chaque année, nous vivons la même situation. Il y a des tuyaux de l’Onas qui traversent la cour de l’école, en plus des inondations. Je crois que l’Etat et la mairie doivent s’asseoir autour d’une table pour décanter la situation. On en a marre. Il y a des parents d’élèves qui ont commencé à transférer leurs enfants. Et c’est vraiment regrettable», se désole M. Diop. Idem à l’école 08 de Pikine, baptisée maintenant Ibrahima Ndao. Dans cet établissement, toutes les salles de classe sont impraticables. La cour est également submergée par les eaux pluviales. Les enseignants venus nombreux ont été obligés de libérer leurs élèves par mesure sécuritaire.



A Keur Massar, la situation est catastrophique au lycée Jaxaay. Dans cet établissement, les eaux y stagnent toujours en plus des herbes sauvages. Les blocs sanitaires ne sont pas fonctionnels. Ce qui a obligé les parents d’élèves, les enseignants et les élèves à organiser une manifestation pacifique pour dénoncer le mépris des autorités. En outre, des parents d’élèves se plaignent des inscriptions parce qu’ils ont dû d’abord dépenser pour le Mawlid, en plus de la cherté des fournitures. «Les fournitures sont chères. On vient de sortir du Gamou. Vous voyez que c’est difficile pour les parents», se désole Ndèye Ndiaye, devant le Cem Fadilou Diop de Pikine.



Et pourtant le Chef du gouvernement Amadou Bâ avait promis, lors d’un Conseil interministériel consacré aux préparatifs sur la rentrée scolaire, de la mise en œuvre de 18 mesures pour rendre fonctionnelles et opérationnelles les écoles dès la rentrée. Des promesses qui n’ont pas été respectées au grand regret des parents. Toutefois, certains chefs d’établissements croient que d’ici lundi, les écoles fonctionneront.

L’As