Rentrée scolaire 2020: L'Organisation des Instituteurs / Rénovation tire un bilan négatif et liste les multiples difficultés L'Organisation des Instituteurs / Rénovation (Ois/Rd) tire un bilan négatif de la rentrée scolaire. Selon le Secrétaire général de l'Ois/Rd, la rentrée est ponctuée par de nombreuses difficultés.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons effectué des visites dans certains établissements. Nous avons vu des écoles qui ont de l'eau. Les salles de classes ne sont pas désinfectées. Dans d'autres établissements, le protocole sanitaire n'est pas mis en place. Les élèves ne portent pas des masques, il n'y a pas de lave-mains, l'eau manque aussi. Autant de manquements que nous avons notés et nous interpellons les autorités pour assurer la sécurité des enfants », explique Maguette Diop.



L'Ois/Rd a tenu ce week-end à Pikine, la réunion de sa commission administrative (Ca). Occasion saisie par les enseignants pour tirer la sonnette d'alarme sur leurs revendications. « Cette année sera tout autre. Les revendications, tels les avancements, les lenteurs administratives, restent toujours latentes. Si les enseignants nous demandent d'aller en grève, nous le ferons », informe M. Diop.









Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos