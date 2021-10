Rentrée scolaire 2021-2022 à Dakar: Des syndicalistes d’enseignants menacent de paralyser le système Des syndicalistes d’enseignants comptent perturber la rentrée scolaire 2021-2022, pour protester contre les écoles inondées ou privées d’eau potable.

Les syndicalistes contestataires ont répertorié plus de 66 écoles de la région de Dakar, qui sont dans les eaux. Il s’agit de 48 écoles au niveau de l’Inspection académique de Pikine-Guédiawaye et 18 écoles recensées dans le département de Rufisque.



Et, 32 autres écoles sans eau potable, dont 9 pour l’Inspection académique de Pikine-Guédiawaye et 23 pour celle de Rufisque.



Mais, relève "Walfadjiri", le Secrétaire général de l’Inspection d’Académie de Guédiawaye, Idrissa Guèye rassure: « Le Gouverneur a émis des recommandations fortes, dont la mise hors d’eau des écoles inondées puis la désinfection et le désherbage des écoles en collaboration avec les collectivités territoriales, la sécurisation des écoles et leurs environs pour le bien-être des élèves, la mise à disposition des fournitures scolaires, le suivi du protocole sanitaire contre la Covid-19, le retour au civisme dans l’espace scolaire ».



