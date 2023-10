Rentrée scolaire 2023-2024 au Sénégal: Plus de 4 millions d’élèves retrouvent les bancs, ce 5 octobre 

Après trois mois de vacances, les élèves du Sénégal retrouvent le chemin de l’école, aujourd’hui, 5 octobre 2023. Cette année, ils sont 4.002.044 élèves au total, dont 2.749.164 dans le public. Après les enseignants et les personnels administratifs le 2 octobre dernier, les élèves reprennent les cours ce jeudi 5 octobre. Selon les statistiques fournies […]

Après trois mois de vacances, les élèves du Sénégal retrouvent le chemin de l’école, aujourd’hui, 5 octobre 2023. Cette année, ils sont 4.002.044 élèves au total, dont 2.749.164 dans le public.

Après les enseignants et les personnels administratifs le 2 octobre dernier, les élèves reprennent les cours ce jeudi 5 octobre. Selon les statistiques fournies par le Ministère de l’Éducation nationale, le système éducatif sénégalais compte plus de quatre-millions d’élèves. « Le réseau compte 4.002.044 élèves dont 2.749.164 dans le public. Pour le personnel, nous avons au préscolaire et à l’élémentaire 67.967 enseignants, au moyen et au secondaire 33.446, soit un total de 101.413. Dans l’éducation de base des jeunes et des adultes, nous avons 1.319 classes d’alphabétisation avec 25.120 apprenants et 4.500 « daaras » avec 1.200.000 apprenants », a-t-on indiqué dans un rapport.

La source précise que le Sénégal compte 14.325 écoles et établissements scolaires, dont 13.529 du public, répartis dans 16 académies et 59 Inspections de l’éducation et de la formation (Ief).

Sur les préparatifs de la rentrée des classes, Cheikh Oumar Anne avait indiqué, lors du Conseil interministériel consacré à la rentrée des classes, le 22 septembre dernier, que nombre d’établissements scolaires sont affectés par les effets de l’hivernage. « Pratiquement, toutes les académies ont été impactées par l’hivernage : 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées, soit 318 au total », avait dit le Ministre. En ce qui concerne l’état des infrastructures, M. Anne informait que 513 écoles et établissements publics n’ont pas de murs de clôture, 267 n’ont pas d’eau, 785 n’ont pas d’électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Il avait pointé également le déficit de table-bancs.

C’est pourquoi, lors du Conseil interministériel, le Premier ministre Amadou Ba avait annoncé 18 mesures pour la réussite de la rentrée des classes et une année scolaire apaisée. Il s’agit, entre autres, du désherbage et du nettoyage des écoles, le recrutement spécial d’enseignants, la dotation en tables-bancs et matériels pédagogiques, le remplacement des abris provisoires.

Cependant, il y a des risques de perturbation de l’année scolaire. Déjà, les syndicats dénoncent le non-respect par le Gouvernement de certains points de l’accord de 2022, notamment le statut des décisionnaires, le reversement des maîtres d’éducation physique et sportive (Eps) dans le corps des professeurs de collèges d’enseignement moyen (Cem). D’ailleurs, ces enseignants décisionnaires ont prévu d’aller en grève dès le début de la rentrée. Le Cusems-authentique, lors de la réunion de son Conseil national, le 20 septembre dernier, avait annoncé le dépôt d’un préavis de grève « toutes affaires cessantes ».

En plus, certains établissements sont encore envahis par les eaux. C’est le cas du lycée Plan Jaxaay de Keur Massar dont les enseignants ont boycotté la réunion de rentrée le 2 octobre dernier.

Aliou KANDE

Malgré les arrivées, Diourbel accuse un gap de 120 enseignants

L’arrivée de 82 nouveaux enseignants n’a pas permis aux autorités éducatives du département de Diourbel de combler le déficit. L’inspection de l’éducation et de la formation (Ief) de Diourbel a enregistré un gap de 120 enseignants qu’elle a promis de résorber durant l’année.

DIOURBEL- Pour le compte de l’année scolaire 2023-2024, l’Inspection de l’éducation et de la formation (Ief) de Diourbel va travailler sur les mécanismes à mettre en œuvre pour combler le déficit de 120 enseignants. L’annonce a été faite par l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) de Diourbel, Yankhoba Massaly, hier, à l’occasion du Comité départemental de développement (Cdd) consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Selon M. Massaly, son service a constaté un manque de personnel malgré l’arrivée de 82 nouveaux agents. L’autorité éducative souligne que le département de Diourbel traîne ce déficit depuis quelques années à cause de multiples départs à la retraite et du non-recrutement des élèves maitres surtout au titre de l’année 2022-2023. Mais l’Ief précise que ce déficit ne va pas empêcher le déroulement des activités pédagogiques. Il a promis de prendre les décisions idoines pour faire fonctionner l’école.

Yankhoba Massaly informe, par ailleurs, que le déficit de personnel impactera le secteur de la surveillance dans la mesure où plusieurs enseignants du primaire veulent quitter l’élémentaire et intégrer l’administration des collèges d’enseignement moyen (Cem). Mais l’Ief invite ses collègues à prioriser le cycle primaire. « Nous savons qu’il y a un réel problème de surveillance dans le moyen. C’est pourquoi j’ai demandé à l’Inspecteur d’académie de faire un audit de la surveillance pour faire une nouvelle répartition ou un redéploiement au besoin. Ce serait paradoxal de fermer une classe et renforcer l’administration », a-t-il rappelé.

Lors du Cdd, plusieurs recommandations ont été faites. Il s’agit, entre autres, du partage des résultats des différents examens avec les parents d’élèves et la communauté, la mise en place d’un dispositif d’encadrement des élèves en classe d’examen, le respect du calendrier des évaluations standardisées, l’organisation des cours de renforcement gratuits et le suivi des élèves à la maison.

Mamadou Khouma, le Préfet du département, a invité les responsables de l’éducation à mettre en place un dispositif d’encadrement des élèves pour l’admission aux concours nationaux : Prytanée militaire de Saint-Louis, école d’excellence Mariama Bâ de Gorée et le lycée scientifique d’excellence de Diourbel.

Oumar Bayo BA (Correspondant)

TOUJOURS ENVAHIE PAR LES EAUX

L’école 5 de Kaffrine, une source d’inquiétudes

L’état de l’école élémentaire Ndéné Diodio Ndiaye de Kaffrine, communément appelée, École 5, située en face du canal de pompage de la commune de Kaffrine, inquiète. Implantée au point le plus bas de la ville, cet établissement a été encore envahi, en partie, par les eaux à cause de la forte pluie qui s’est abattue, hier, dans la localité.

KAFFRINE- Suite aux fortes pluies qui se sont abattues, hier, sur Kaffrine, l’école élémentaire Ndéné Diodio Ndiaye, plus connue sous le nom de École 5 de Kaffrine, a été encore envahie par les eaux de ruissellement. Pour cause, l’établissement est dans un endroit qui constitue l’épicentre des inondations à Kaffrine. Sur place, le décor est marqué par des murs dégarnis, de l’herbe un peu partout et des flaques d’eau. Pire encore, l’école a subi les effets de la forte pluie qui s’est abattue, hier, dans la commune. Une situation qui a fini d’inquiéter les habitants et les autorités.

Venue constater les dégâts dans la matinée d’hier, la Directrice, Mme Samba, a interpellé les autorités pour tout mettre en œuvre afin que la situation soit décantée. Informé de la situation, l’Inspecteur d’académie de Kaffrine, Abdoulaye Wade, affirme que des mesures seront prises pour rendre fonctionnels les lieux à la rentrée des classes. « Il y a quelques flaques d’eau à l’école 5, mais les services techniques régionaux et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Nous gérons la situation pour le moment », a affirmé M. Wade.

L’autorité académique a, par ailleurs, salué le taux satisfaisant de présence des enseignants dans les établissements scolaires de la région. « Nous avons un taux satisfaisant de présence des enseignants. On a eu des taux se situant entre 85% et 90% et même plus par endroits », a indiqué l’Ia de Kaffrine, qui a tout de même fait état du déficit d’enseignants dans la région. « Nous avons un déficit de 92 enseignants pour l’élémentaire, pour le moyen secondaire, c’est moins que ça. Nous avons donc développé des stratégies pour régler le problème. On est en train de le gérer en attendant l’affectation de nouveaux enseignants », a-t-il expliqué tout en laissant entendre que le désherbage se poursuit toujours, dans certains établissements, comme au lycée Babacar Cobar Ndao.

Marième Fatou DRAME (Correspondante)

KHOMBOLE

Du matériel didactique aux élèves et enseignants

THIÈS – La commune de Khombole a remis, avant-hier, du matériel didactique au personnel enseignant et des kits scolaires (sac rempli de fournitures scolaires) à 3.175 élèves de la localité en prélude à la rentrée scolaire. Le Conseil municipal, dirigé par le Maire Maguèye Boye, a décidé de dégager, cette année, une enveloppe de 21 millions de FCfa pour offrir 77 sacs aux enseignants et 8 autres avec du matériel didactique aux Directeurs d’école. Le maire de Khombole, Maguèye Boye, a expliqué que, durant son magistère, l’éducation ne sera pas le parent pauvre des investissements de l’équipe municipale. C’est dans cette logique que les Conseils de gestion des écoles (Cge) sont appuyés pour une bonne organisation de l’année scolaire et des examens. Chaque rentrée scolaire, les Conseils de gestion des écoles de la commune de Khombole sont dotés aussi de subventions pour le revêtement des tableaux dans les classes, la réparation de tables-bancs et le nettoyage des salles de classe. La commune de Khombole s’occupe également du désherbage et de la désinfection des établissements scolaires. L’éducation non formelle n’a pas été aussi en reste. Déjà, en juin 2023, le Conseil municipal avait organisé une session de formation à l’intention de 125 apprenants des « daraas » en bureautique, infographie, techniques de protection rapprochée et en gestion de caisse.

Mbaye Sarr DIAKHATÉ (Correspondant)

