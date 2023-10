Rentrée scolaire 2023-2024 : Le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione débourse 15 millions FCFA pour les écoles de sa commune en plus d'un 2 ème bus destiné aux élèves Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|





Pour le représentant de l'IEF dans le département a quant à lui insisté sur l'engagement du maire pour rehausser le système éducatif dans sa commune.

" Mbaye Dione est un maire performant. Des écoles ont 100% lors des examens et 80% pour la plupart. Ceci est le résultat de tous les efforts consentis par la municipalité pour les dignes fils de sa localité", dira-t-il.



Cependant, Mbaye Dione a également invité les élèves à venir retrouver les classes le 05 octobre, date de la rentrée scolaire pour un "Ubi tey Jang tey". Même si l'État fait beaucoup d'efforts, il faut un engagement réel des collectivités locales en termes de soutien pour moderniser le système éducatif. C'est dans ce sillage que s'inscrit le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione qui ne cesse d'augmenter le budget alloué à l'éducation dans sa localité "pour un nouveau type de citoyen". "Comme à l'accoutumée depuis 13 ans déjà, la municipalité de Ngoundiane réunit toute la communauté éducative (Élémentaire, moyen et secondaire) pour lui remettre des fournitures scolaires pour appuyer à chaque ouverture des classes les parents et les élèves. Cette initiative montre, en effet, que l'éducation est placée au cœur des priorités de la municipalité de Ngoundiane", explique-t-il. Selon lui, "les investissements de la municipalité ont permis d'avoir des résultats probants à travers le département". "Nous le faisons depuis des années et cela impacte positivement sur les résultats des apprenants. Les résultats des écoles de Ngoundiane se distinguent parmi les plus brillantes de l'inspection départementale de Thiès. C'est pourquoi cette année, nous avons déboursé 15 000 000 FCFA pour doter les communautés éducatives de Ngoundiane de fournitures scolaires notamment pour appuyer les collèges et Lycées de Ngoundiane en leur octroyant du matériel de reprographie. "Aussi, au moment où l'on parle nous sommes en train de réhabiliter les salles de classe du Lycée de Ngoundiane et allons construire un bloc administratif du Lycée de Diack", fait-il remarquer. Et d'ajouter : "À notre arrivée à la tête de la municipalité, il y avait qu'un seul CEM à Ngoundiane. Aujourd'hui, nous en avons trois et deux Lycées à Ngoundiane". Cette année, la municipalité de Ngoundiane a acheté un autre bus pour renforcer le parc automobile destiné au transport des élèves vivant dans les coins reculés. "En plus de ces fournitures, nous avons décidé de participer à la mobilité. L'année dernière nous avions doté les élèves d'un bus scolaire qui devait ramasser les élèves de Keur Serigne Mbacké Madina en passant par Sewkhaye, Keur Ibra Kane jusqu'au Lycée de Ngoundiane. Cette année, nous les avons dotés d'un autre bus qui va passer par Mbayenne Diack, Diack Mbodokhane, Mbourwaye, Banga jusqu'au Lycée de Ngoundiane", a-t-il fait savoir.Pour le représentant de l'IEF dans le département a quant à lui insisté sur l'engagement du maire pour rehausser le système éducatif dans sa commune." Mbaye Dione est un maire performant. Des écoles ont 100% lors des examens et 80% pour la plupart. Ceci est le résultat de tous les efforts consentis par la municipalité pour les dignes fils de sa localité", dira-t-il.Cependant, Mbaye Dione a également invité les élèves à venir retrouver les classes le 05 octobre, date de la rentrée scolaire pour un "Ubi tey Jang tey".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rentree-scolaire-2023-20...

Accueil Envoyer à un ami Partager