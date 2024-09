Rentrée scolaire 2024-2025 : le gouvernement pose 30 mesures pour une année scolaire réussie

Selon nos confrères de Sud Quotidien, parmi les principales décisions, des actions immédiates ont été prévues pour remettre en état les infrastructures scolaires endommagées par l’hivernage. Une journée mensuelle de mobilisation citoyenne pour la propreté des établissements et écoles à travers tout le pays sera également instaurée. De plus, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les établissements éducatifs sera facilité.



Par ailleurs, un programme innovant de remplacement des abris provisoires par des infrastructures plus durables, basé sur un partenariat public-privé, sera mis en œuvre. Le ministre de la Formation professionnelle, en collaboration avec d’autres ministères, a reçu l’instruction de présenter d’ici mars 2025 un plan d’action pour accélérer la construction de centres de formation professionnelle, en mettant l'accent sur leur viabilité économique.



Sud rajoute que concernant les équipements scolaires, 100 000 tables-bancs seront réhabilités et 70 275 unités supplémentaires seront acquises dans le cadre du Projet de mobilier national. Le ministre de l'Éducation s’est engagé à respecter la Directive présidentielle sur le port obligatoire de l’uniforme scolaire, en assurant la disponibilité des uniformes dans les délais requis.



D’autres mesures concernent la gestion des établissements scolaires. Le ministre de l’Intérieur devra, avant le 27 septembre 2024, publier un arrêté demandant aux établissements de conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions constitutionnelles.



En ce qui concerne les enseignants, le ministre de l'Éducation nationale, en coopération avec ses homologues de la Fonction publique et du Travail, continuera à renforcer le dialogue social, en se concentrant sur des questions telles que l’accès au logement, l’avancement des carrières, et la formation continue diplômante. Des efforts seront également déployés pour combler le déficit en personnel enseignant et d'encadrement, notamment en recrutant 4 527 enseignants et 800 formateurs supplémentaires.



Enfin, des réformes majeures sont prévues. Les ministères de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle s’engageront dans une refonte profonde des curricula de l’éducation et de la formation, conformément à la vision du Projet.