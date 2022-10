Rentrée scolaire : Ziguinchor signale un gap de 245 enseignants

L’affirmation est de l’inspecteur d’académie de Ziguinchor en marge d’un Comité régional de développement sur la rentrée scolaire. «Le besoin de personnel est énorme parce que nous avons beaucoup de départs, 145 pour une poignée d’arrivées, environ une quarantaine. Mais ce sont là des besoins persistants pour ne pas dire chroniques. De façon générale, ce sont des besoins liés à l’extension de la carte scolaire, parce qu’il y a eu la création de nouveaux lycées et collèges», a dit Cheikh Faye.



Selon lui, globalement c’est un déficit de près de 245 enseignants dont l’essentiel se trouve entre l’élémentaire et le secondaire. C’est pourquoi il est prévu une rationalisation du personnel existant «pour faire face» à ce déficit. «On va utiliser toutes les stratégies pour faire fonctionner les écoles, mais nous tendons notre bras au ministère de l’Education nationale pour une discrimination positive à l’endroit des régions de départ comme les nôtres dans l’affectation des sortants », a dit l’inspecteur.



Dans le cadre des résultats, l’Académie de Ziguinchor a de bonnes performances qu’il faut exhiber. Cheikh Faye est ainsi revenu sur le bilan. «L’inspection d’académie de Ziguinchor a fait des progrès remarquables tant au point des flux que des examens scolaires. A ce niveau, des recommandations ont été formulées pour qu’un dispositif d’amélioration des performances des élèves soit mis en place à tous les niveaux à l’échelle académique, à l’échelle des inspections d’académie et des inspections de l’éducation et de la formation», a-t-il indiqué.



Opérations d’évacuation des eaux La première des choses, dit-il, c’est de systématiser le soutien scolaire et la prise en charge des élèves vulnérables. Il y a également les aspects liés à l’équité où il était question de prendre en charge les enfants à besoins spéciaux. Dans ce sens, une invite a été faite à l’ensemble des services techniques déconcentrés et compétents en la matière de «conjuguer leurs efforts» pour un dispositif inclusif dans la commune de Ziguinchor.



A l’occasion de ce Crd, M. Faye a souligné les activités déjà réalisées dans le cadre de la préparation de cette rentrée conformément aux directives ministériel.



«Il y a eu des comités locaux de développement, des comités départementaux de développement qui ont été organisés partout, des missions de contrôle de la fonctionnalité des établissements également. Globalement, nous avons 18 écoles, tous ordres d’enseignement confondus, qui ne peuvent pas ouvrir parce que sous les eaux. Ce ne sont pas des inondations mais c’est la nature argileuse du sol qui fait stagner l’eau», a-t-il relevé.



Les autorités administratives et territoriales ont engagé des actions d’évacuation des eaux pour rendre fonctionnels ces établissements dont 2% sont concernés. L’inspecteur d’académie de Ziguinchor a toutefois lancé un appel à l’endroit des parents pour que les élèves puissent rejoindre les classes.

Bes Bi