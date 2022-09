Réorganisation du cadre institutionnel des mutuelles, digitalisation, non obligation a l’assurance maladie, inefficacité dans le paiement: ces obstacles qui bloquent la CMU L'Agence de la Couverture Maladie Universelle (Acmu) a organisé hier une rencontre avec la presse spécialisée en santé pour parler des activités qu'elle déroule, mais aussi des défis auxquels elle fait face et qui l'empêchent d'atteindre 75% de l'objectif fixé avec la Couverture Maladie Universelle, informe L'As.



Samedi 3 Septembre 2022

Mise en place depuis 9 ans, l'Agence de la Couverture Maladie Universelle (Acmu)faitface à de nombreux défis, malgré les performances réalisées. C'est pour trouver des solutions que l'agence a fait face à la presse hier. Selon le directeur général de l'Acmu, Dr Bocar Mamadou Daff, l'objectif de la Cmu est d'améliorer l'accessibilité financière aux soins de santé de qualité pour les populations, en particulier celles du secteur informel et du monde rural. «Nous avons bien travaillé, mais nous avons besoin d'agir sur la réorganisation du cadre institutionnel en nous impliquant davantage au niveau de l'assurance maladie plutôt que d'être des superviseurs. Nous avons besoin de réorganiser nos partenaires qui sont les mutualistes, de travailler à l'intégration de l'assistance médicale au niveau de ce système assuranciel. Mais tout cela ne peut pas se faire sans la digitalisation», affirme-t-il. Aux yeux de Dr Daff, il urge de faire en sorte que l'on paie efficacement, que l'on fasse de la rationalité dans l'approvisionnement des ressources tout en étant efficace. «Il faut faire en sorte que le programme soit soutenable et que les Sénégalais soient satisfaits. Il y a plusieurs systèmes d'assurance au Sénégal, que ce soit dans le public ou le privé. C'est difficile, à travers les mécanismes qui sont là, de déterminer qui est où», indique-t-il



52,2% de la populations sont couvertes par la CMU



La Cmu s’est fixée un objectif de 75% de couverture. Mais, il se trouve que le taux est actuellement est de 52,2%. «L'objectif est très ambitieux, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des efforts à faire. Mais, il faut saluer le fait qu'aujourd'hui plus d'un Sénégalais sur deux soit assuré sur une courte période de 9 ans», se réjouit Dr Bocar Mamadou Daff. Et ce dernier d’ajouter : «Nous ne sommes pas sur le fait de coût et bénéfice, mais de soigner les Sénégalais et de renforcer le système de santé qui fait face à de nombreux défis de plus en plus importants avec les changements climatiques que nous connaissons. Donc, c'est un travail qui va se poursuivre au cours du temps. C'est aussi un système qui connait des réformes tout le temps. Quand on parle d'assurance maladie, il faut envisager étape par étape d'aller un peu plus loin. L'assurance maladie aussi, c'est la communication quand vous sortez ici et vous leur parlez de la Cmu, on vous parlera de la gratuité, mais on ne vous parlera pas probablement d'un système assuranciel telles que les mutuelles, les assurances, les Ipm. Par conséquent, il faut bien connaître le système et le comprendre», souligne-t-il. Par ailleurs, Dr Daff trouve important que dans les services administratifs, l'on définisse des paramètres permettant d'aller vers l'obligation de la Cmu. «D’un autre côté, que l’Etat prenne en charge les non contributifs, c'est à dire ceux qui ne peuvent pas assurer le paiement des cotisations. Si on arrive à cela, on va atteindre l'objectif de 75% ou même plus, voire la couverture universelle».

Ndèye Fatou Kébé