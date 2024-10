Réorientation des transports publics : Le ministre des Transports dévoile une nouvelle vision Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie d’ouverture des états généraux des transports publics, qui s’est tenue le lundi 21 octobre 2024 au CICAD de Diamniadio, El Malick Ndiaye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, a souligné l’importance de repenser et de restructurer le secteur des transports au Sénégal. […] Sénégal Atlanticactu/ El Malick Ndiaye/ Saliou Ndong Lors de la cérémonie d’ouverture des états généraux des transports publics, qui s’est tenue le lundi 21 octobre 2024 au CICAD de Diamniadio, El Malick Ndiaye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, a souligné l’importance de repenser et de restructurer le secteur des transports au Sénégal. Il a indiqué que ce secteur est confronté à de nombreux problèmes nécessitant une intervention urgente afin d’améliorer sa performance et d’assurer la sécurité des usagers. Le ministre a également reconnu que le secteur des transports est confronté à une variété de défis. « Tous les Sénégalais, je dirais même tous les Africains et étrangers vivant au Sénégal s’accordent sur un point : le secteur des transports est en proie à de nombreux problèmes et a besoin d’être restructuré, repensé, et tout simplement ‘jubanti’ », a-t-il déclaré. Selon El Malick Ndiaye, en réponse à la demande du président, le ministère a œuvré sans relâche, en organisant plusieurs ateliers internes et des séminaires élargis avec les partenaires sociaux dans le but de trouver des solutions durables. Il a également souligné l’importance d’adopter une approche plurielle pour résoudre les problèmes d’insécurité routière. « Il faut une combinaison de solutions pour trouver la potion magique qui permettra de soigner le secteur des transports », a-t-il ajouté. Le ministre a enfin mis en avant l’insuffisance des infrastructures modernes et interconnectées, en particulier à Dakar, malgré les efforts déployés par l’État. Il a souligné l’importance de développer les infrastructures ferroviaires, tant pour favoriser la croissance économique et diminuer les coûts de transport et de logistique, que pour renforcer la sécurité routière. Cela s’inscrit dans la nouvelle stratégie du président, qui fait partie de l’Agenda national de transformation du Sénégal à l’horizon 2050.



Source : Source : https://atlanticactu.com/reorientation-des-transpo... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

