Réouverture des lieux de Culte : El Hadji Alioune Moussa Samba, le Grand Imam referme les portes de la Grande Mosquée de Dakar Dans un communiqué transféré à Leral.net, le Grand Imam de Dakar informe qu’en raison de l’évolution de la pandémie et du nombre de cas qui augmente de jour en jour, la mesure de suspension temporaire des prières à la Grande Mosquée de Dakar reste maintenue.

Le Grand Imam de Dakar, El Hadji Alioune Moussa SAMBA qui informe tous les musulmans, qu’il a pris bonne note des mesures d’allégement prises par le Chef de l’Etat dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, relèvent toutefois que les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd’hui plus valables que jamais.

Mieux, en accord avec le Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, Chef Supérieur de la Collectivité Lébous et les dignitaires, ils invitent les chefs des douze Pinthies et les Imams de la Collectivités Lébous à la prudence et de rester très vigilants en veillant à la fermeture des lieux de culte.

« Il est de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles. Il advient que nous n’avons pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination dans la Grande Mosquée de Dakar », aurait-il soutenu.



