Réouverture des lieux de culte et des écoles: Amsatou Sow Sidibé exprime son désaccord

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 11:53

La décision du Président Macky Sall concernant la réouverture des écoles et des lieux de culte, n’emballe pas trop la présidente de Car Lenenn.



Amsatou Sow Sidibé puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a écrit dans son compte tweeter : « Riposte Covid-19. Lundi 11 mai 2020: 177 cas revenus positifs .19 morts. Monsieur le Président de la République, vous ne devez pas desserrer l’étau. Les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture des écoles et des lieux de culte ».





