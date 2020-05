Réouverture des mosquées : Les précisions d’Aly Ngouille Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur se veut clair en ce qui concerne la décision du président de la République, Macky Sall, de rouvrir les moquées et autres lieux de culte.



« Nous n’allons pas accepter que les mosquées soient assaillies par les fidèles. Il faut un nombre limité dans les mosquées. Dans le rite de l’Imam Malick, un nombre minimal de 12 musulmans en dehors de l’imam est une des conditions pour que la prière du Vendredi puisse être effectuée. Je pense qu’on ne va pas dépasser ce nombre parce qu’il faut que les mesures barrières soient respectées », précise t-il. Non sans ajouter : « La réouverture des mosquées pourra être effective d’ici vendredi prochain. Nos services ont depuis quelques jours entamé des discussions avec les imams et les chefs religieux pour que les mesures barrières soient respectées dans les mosquées ».



Selon M.Ndiaye, le président de la République lui a donné des instructions pour mettre en œuvre cette décision. « Nous allons donner des directives aux gouverneurs, aux préfets et sous-préfets de discuter avec les imams et autres chefs religieux des différentes localités, pour voir comment rendre effective cette mesure tout en respectant les mesures », précise le locataire de la place Washington.





