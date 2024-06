Réparation de la conduite ALG2 : la distribution de l’eau va revenir progressivement à la normale à Dakar et Rufisque (SEN’EAU) “Un retour progressif à une distribution normale de l’eau” dans les quartiers de Dakar et Rufisque impactés par les travaux de réparation de la conduite d’adduction du lac de Guiers (ALG2), est prévu dimanche dans la journée, a assuré samedi, le directeur des territoires et des opérations de Sen’Eau, Richard Kinkpe.

‘’Les travaux de réparation de la fuite de la conduite d’adduction numéro 2 du lac de Guiers (ALG2), à hauteur du nouvel autopont du front de terre, à Dakar, se déroulent dans de bonnes conditions, a-t-il déclaré à l’APS.



‘’Nous avons engagé depuis vendredi ces travaux pour un délai de 48 heures, nous en sommes à présent, à l’étape de mise en place du blindage des installations’’, a-t-il ajouté.



Il a précisé que la fuite ne découle pas d’une défaillance des installations de SEN’EAU mais a été provoquée par une des entreprises engagées dans les travaux en cour de l’autopont du front de terre.



Ces travaux, ont entrainé des perturbations vendredi et samedi dans la distribution d’eau, de plusieurs quartiers des villes de Dakar et de Rufisque, précisément dans le secteur de Sangalkam, a-t-il déploré.



‘’Pour réduire l’impact de ces travaux sur nos clients, nous avons mis en place un mécanisme de gestion optimale du flux d’eau sur le périmètre de Dakar, accompagné les structures sanitaires pour garder leurs activités et mobilisé un dispositif de camions citernes pour soulager les populations des zones les plus impactées’’, a expliqué Richard Kinkpe.



La Sen’Eau a pris ‘’toutes les dispositions’’ pour un bon déroulement de ces travaux dans les délais impartis et réduire leur impact sur les zones concernées, selon toujours l’APS

