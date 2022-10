Répartition des officines de pharmacie pour l’année 2021: Des jeunes dénoncent le caractère discriminatoire de la sélection L’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (Arp) vient de rendre publique la liste officielle des pharmaciens, en vue d’une création d’officine par région. Au total, 155 sites ont été attribués à 155 pharmaciens dont 30 jeunes, respectivement dans les départements de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tamba, Thiès et Ziguinchor. Une sélection jugée discriminatoire par de jeunes pharmaciens, qui se disent inquiets pour leur avenir professionnel. "L'As"

C’est un cri du cœur lancé par de jeunes pharmaciens qui rencontrent d’énormes difficultés pour obtenir des sites pouvant abriter leurs officines.



Au lendemain de la publication de la liste officielle des pharmaciens retenus pour la création d’officine par région, ces jeunes qui avaient soumis leur candidature à l’Agence Sénégalaise de Règlementation pharmaceutique (Arp), affichent leur amertume.



Sur leur page officielle, ils étalent leur ras-le-bol. Après la publication de la liste de Mbacké, certains se demandent comment une thésarde de 2022, peut avoir 24 points. D’ailleurs, les manifestants envisagent d’aller en masse à la Direction de prévision du médicament (Dpm) pour dénoncer cette situation. Jointe au téléphone, une pharmacienne qui a préféré garder l’anonymat révèle avoir soutenu depuis 2013 et a déposé sa demande pour obtenir un site depuis décembre 2021. Grande fut sa surprise de voir que son nom ne figure pas sur la liste rendue publique par l’Arp.



« Ce sont des gens qui sont déjà à la retraite et qui sont déjà soit dans la Fonction publique, soit dans le privé, avec des agences de promotion de médicaments, qui ont été retenus. Il y a des pharmaciens qui ont soutenu en 2022, alors que les dépôts, c'était en décembre 2021. Donc ces personnes auraient déposé avant de soutenir. Ce qui n'est pas conforme à la législation », dénonce-t-elle.



Son collègue dans la même situation, abonde dans le même sens. « Il y a beaucoup de pharmaciens qui ont déjà l'âge de la retraite, qui ont travaillé déjà dans le public, qui ont été sélectionnés. C'est le cas de la pharmacienne responsable de la pharmacie de Hoggy, qui a 54 ans », fulmine le jeune pharmacien qui travaille dans une officine privée de la place depuis l’obtention de son diplôme en 2008. Dénonçant un ras-le-bol total, il déclare : « Certains prennent les pharmacies pour ensuite les donner à leurs enfants, qui sont soit à l'université soit au lycée. Et nous, pendant ce temps, on nous exploite par-ci par-là. Pourquoi, parce que nous n'avons pas de bras longs. Nous sommes de jeunes pauvres, sans espoir. Le pays va mal », grogne-t-il, l'air désespéré.



A rappeler que l’Union des jeunes pharmaciens a toujours décrié ce caractère partisan des attributions de sites. Selon l’Ujps, l’insertion de ces jeunes est une nécessité pour lutter contre le chômage au moment où le président de la République fait la promotion du « Xëyu ndaw yi », mais aussi contre le marché parallèle.



155 pharmaciens casés dont 30 jeunes



Sur la liste de 155 sites attribués à 155 pharmaciens, figurent seulement une trentaine de jeunes. Le département de Diourbel s’est vu attribuer la plus grande part avec 25 sites contre 20 pour Dakar, 25 pour Diourbel, 8 à Kaffrine, 10 pour Kaolack, 6 pour Kédougou, 10 à Kolda, 19 pour Thiès, 12 pour Tamba, 10 pour Ziguinchor, 7 pour les départements de Louga, Saint-Louis, 7 pour Sédhiou et 5 pour Matam. 6 dossiers ont été classés sans suite pour non-conformité ou incomplétude dans la région de Dakar. Il s’agit des localités comme Tivaouane Peul, Patte d’Oie, Bambilor, Malika, Keur Massar/ Jaxaay.



Pour les départements non pourvus, c’est-à-dire n’ayant pas fait objet de demande de création d’officine en 2021, ils sont au nombre de 19 sites dont 2 à Guédiawaye, 2 pour Malem Hoddar et Oussouye, 1 pour les localités de Mbirkilane et Salémata, 3 à Médina Yoro Foula et 4 respectivement, à Bignona et Goudiry.

