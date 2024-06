Répartition équitable des revenus pétroliers : La promesse du Président Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une visite au palais de la République ce mardi matin, les élèves de l’école Keur Mame Diarra de Pikine Aynoumadi 3 ont eu la chance de rencontrer le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Malgré un emploi du temps très chargé, le président de la République, occupé avec ses dossiers lors de leur arrivée, leur a néanmoins accordé quelques minutes. Il en a profité pour rappeler à ces futurs décideurs l’importance de prendre soin de notre environnement, en plantant et en entretenant des arbres. Le président a également abordé l’exploitation des ressources pétrolières, qui a officiellement débuté ce mardi avec la production du premier baril du champ de Sangomar. Devant les élèves, Bassirou Diomaye Faye a affirmé son « engagement à protéger les intérêts intergénérationnels et à assurer une gestion transparente et équitable des richesses issues des ressources naturelles ». Selon les estimations, le site de Sangomar générerait 15 milliards de dollars de revenus cumulés, et celui de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) 24 milliards de dollars. La répartition et la gestion des recettes provenant de l’exploitation des hydrocarbures sont régies par la loi 2022-09 du 19 avril 2022. Ces recettes seront réparties entre le budget général, le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation.



