Réplique : Arona Sarr, responsable politique BBY à Rufisque, accable Me Ngagne Demba Touré

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023

Suite aux éditoriaux orientés de ces derniers temps et donnant de l’importance au discours irresponsable, infondé et dénoué d’éthique de Me Ngagne Demba Touré, je me permets d’apporter quelques précisions afin que nul n’en ignore.



De manière extraordinaire, au Sénégal, nous assistons aujourd’hui, à un cataclysme sévère, inversant la raison à la turpitude et la vérité à son contraire.



Jamais le Sénégal n'a été aussi englué dans les bas fonds des inondations médiatiques mensongères, fomentées par les membres de Pastef aux abois mais excellant dans la production de rente diffamatoire et dénuée de tout fondement plausible.



Peut-on se réclamer "Patriote" et refuser de servir l'Etat, même si c’est à des centaines de kilomètres ? Après avoir accepté d'être fonctionnaire, on a accepté de servir l'Etat partout où le besoin se fait sentir. On ne peut vouloir une chose et son contraire.



Un auxiliaire de Justice, qui vient de finir sa formation, muté dans une région du territoire national et cela fait jaser, alors que durant toute l'année, des autorités du commandement territorial sont régulièrement affectées, d'une partie à l'autre du pays, sans tambour ni trompette.



Paradoxalement, le greffier Ngagne Demba Touré, suite à un mouvement d'agents de l'État, s’autorise à pondre au vitriol contre sa hiérarchie, un communiqué arrogant, prétentieux et dangereusement partisan, au mépris de l'obligation de respect, auquel il est astreint.



Il a versé son venin et sa haine viscérale sur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qu'il a accusé de tous les noms. Cela est inadmissible dans un État de droit et nous le dénonçons vigoureusement. Administrativement comme culturellement, le mode ainsi que le ton restent abjects de tout respect. Malitiis non est indulgendum. Cet adage romain signifie que celui qui abuse de son droit, doit répondre des dommages qu’il cause à autrui..













Arona Sarr,

Responsable politique Benno Bokk Yakar à Rufisque,

président du Mouvement Conscience Citoyenne,

Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance au Ministère de la Justice





