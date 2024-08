Réplique de Atépa à Madiambal «Inacceptable que des individus aux moyens financiers douteux nous imposent leur loi»

Atépa n’a sans doute pas digéré la grosse pierre de Madiambal Diagne qui l’accuse de vouloir détruire son immeuble aux Mamelles. L’architecte, sans nommer le journaliste, n’a pas non plus utilisé des fleurs pour sa réponse. Dans une vidéo tournée devant le siège de l’Unesco- en référence au patrimoine, il annonce une initiative dénommée Amor (Amis du monument de la renaissance).



«L’objectif, c’est de sauvegarder ce que nous avons de plus précieux, à savoir l’environnement qui entoure le Monument de la renaissance qui est notre bien commun. Il est inacceptable que des individus, sans foi ni loi puissent penser qu’ils peuvent nous imposer leur loi parce qu’ils ont des moyens financiers - dont d’ailleurs la provenance est douteuse. Donc nous allons créer avec vous Amor pour l’amour de la patrie», a-t-il di, rapporte Bes Bi.