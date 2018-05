Réplique de l’APR à Me Wade: Me Djibril War brûle le communiqué de Seydou Guèye

On ne parle pas le même langage à l’Alliance pour la république du Président Macky Sall. Après la sortie du porte-parole de l’APR accusant l’ancien chef d’état, Abdoulaye Wade de vouloir manipuler l’opinion, le directeur de l’école dudit parti, Me Djibril War tire à boulets rouges sur son camarade de parti Seydou Guèye.



Me War allume la mèche. « Les propos bouleversants de Seydou Guèye ne sauraient engager ni l’APR encore moins de chef de l’Etat, Macky Sall. Comme beaucoup, nous ne saurions taire notre indignation et consternation pour les propos irrespectueux prêtés au ministre Seydou Guèye relayés par la presse à titre de réaction à la sortie de l’ancien président Abdoulaye Wade, suite à une supposée saisie de son immeuble, sis au point E ».



Aujourd’hui, d'après Me Djibril War, à l’heure de la concorde, de la communion des cœurs et des esprits, Seydou Guèye aurait pu bien faire l’économie d’une telle sortie et ne pas jouer aux invectives.



« Monsieur le Président de la République connu pour sa politesse, le respect qu’il a envers tout le monde ne saurait cautionner de tels propos trop déplacés et excessifs », a dit le directeur de l’école de l’Apr.











