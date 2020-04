Répondant à une plainte d'Apbefs: Famara Ibrahima Cissé, président de l'Acsif est en garde à vue

Le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), Famara Ibrahima Cissé, est en garde à vue, ce mercredi, au Commissariat de la Médina. Il a été arrêté suite à une plainte déposée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs).



Le président de l'Acsif, qui demandait la généralisation de la mesure de report d'échéance de crédit à tous les salariés du pays à cause de la pandémie du Covid-19, aurait proféré des menaces envers des membres de Apbefs.



Ces derniers avaient ainsi saisi le ministre de l'Intérieur. Ce qui a conduit à l'arrestation de Cissé par les éléments du commissariat de la Médina.

