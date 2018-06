Réponse à Mahmoud Saleh: Questionnement sur le respect de Soi et des Sénégalais…

Qui parle quand Mahmoud SALEH s’en prend à Maître Mame Adama GUEYE, Président de notre Mouvement Sénégal Bou Bess ?

D’où parle-t-il quand il le fait ? Qu’est ce qui peut, raisonnablement, être considéré comme « contenu politique » de ce qu’a dit Mahmoud SALEH ces dernières années ? Qui peut nous aider, nous jeunes de « Sénégal Bou Bess » à nous souvenir de la dernière fois que vous l’avez entendu, vous Sénégalais, parler d’un sujet d’Intérêt général pour le Sénégal ? Quand nous a-t-il parlé de Justice et d’Equité pour ces acteurs de notre vie politique qui, parce qu’ayant eu funeste ambition d’être candidat à la Présidentielle, sont en prison ou exilés en lointaine Arabie ?



Mahmoud SALEH est-il l’homme du « Coup d’Etat rampant » ? De cette séquence triste de l’Histoire politique récente du Sénégal ? A quel régime cela correspondait-elle, cette séquence funeste, d’ailleurs ? C’est bien celui de Maître Abdoulaye WADE, du temps où Idrissa SECK était à la station Primatoriale et que, les esprits brillants, comme le sien, théorisaient le « Bicéphalisme » à la tête de l’Exécutif ? En 2004, Mahmoud SALEH était donc déjà au centre du Pouvoir ? Quel était le rôle « politique » qui lui a donné, dans ce régime, la « capacité de nuisance » d’influer sur le sort qui a mené à l’incarcération du Premier Ministre Idrissa SECK ?



Qui peut nous dire, à nous jeunes Refondateurs, ce que signifie la fonction de « Directeur de Cabinet politique » occupée par Mahmoud SALEH au sein du dispositif de notre Présidence de la République ? Et, surtout, quel chemin tortueux l’a mené du premier cercle du Président Abdoulaye WADE à celui de Macky SALL ?



Y a-t-il un argumentaire politique qui justifie ce passage transhumant, de l’un à l’autre de nos deux derniers présidents, que le « lecteur averti » de l’Histoire nous fournirait pour justifier de son « Esprit Malin » et brillant ? Mahmoud SALEH continue-t-il à avoir la confiance du président WADE ? Quels désaccords politiques les opposent après qu’il ait été l’une des voix chuchotant à son oreille la faiblesse des dispositions constitutionnelles organisant, clairement, les attributions du Premier Ministre et du Président de la République ? Quel « corpus programmatique » lie le génie « politique » du Trotskysme tropicalisé au libéral de toujours qu’est Macky SALL ?



Que de Questions pour nous, jeunes du Mouvement Sénégal Bou Bess ! Auxquelles nous aimerions des réponses qui se refusent insultes ou invectives…



Le code de comportement de notre mouvement interdit ces pratiques.



N’en déplaise à Mahmoud SALEH, l’Histoire a déjà enregistré que le Président Macky SALL a renié son engagement à respecter la « Charte de Bonne Gouvernance » des Assises Nationales. Il avait promis, parce qu’il avait besoin de la caution morale des figures de proue de cette séquence-clé d’avant la seconde Alternance qui l’a porté au pouvoir, de faire siens la Lettre et l’Esprit de cette Charte qu’il traite aujourd’hui de « dogme ». Cela est factuel ! Aucune dialectique, même trotskyste, ne peut effacer ce fait historique indélébile …



Au fait, qui sont ceux qui « comptent » pour Mahmoud SALEH ? En ferait-il partie ? Quel parcours « politique » exceptionnel lui a donné la « notoriété politique » dont il parle avec condescendance ? Pouvez-vous nous dire, chers compatriotes, à quels moments de notre histoire vous l’avez vu se construire une « notoriété politique » positive, lentement, patiemment, en collant au peuple (sic) ? Quel peuple ? Dans quel terroir du Sénégal et pour y apporter quelles solutions économiques et sociales au profit de quelles populations ?



Maître Mame Adama GUEYE, adossé à 25 ans d’engagement citoyen constant pour la Bonne Gouvernance et l’Ethique en politique, nous a appris à écouter, souvent, le « Silence de notre Conscience » ! Pour que notre Engagement soit, d’abord, RESPECT…

Respect de SOI.

Respect de nos CONCITOYENS !

Respect de Soi et des Sénégalais !

Salut républicain Chers Compatriotes !



Dakar le 31 mai 2018











« Les Jeunes Refondateurs de la République »

Mouvement « Sénégal Bou Bess »

« La Voie du Véritable Changement »





