Réponse à Ousmane Sonko : Une clarification sur les accusations de non-fourniture d'électricité à son domicile ( France 24)

Tout d'abord, il est important de souligner que la Senelec, la compagnie d'électricité du Sénégal, travaille activement pour résoudre un problème sur un câble qui alimente toute la zone de la cité Keur Gorgui. Cela signifie que plusieurs foyers, y compris le vôtre, ont été affectés par cette panne de courant.



Il est vrai que vous avez mentionné un voisin qui dispose d'un groupe électrogène et qui, par conséquent, peut se procurer de l'électricité pendant cette période difficile. Cependant, il est important de comprendre que l'utilisation d'un groupe électrogène est une solution temporaire et coûteuse pour la plupart des personnes touchées par cette panne.



Il est compréhensible que vous puissiez être frustré par cette situation, mais il est important de reconnaître que la Senelec met en œuvre tous les efforts nécessaires pour rétablir l'alimentation électrique dans toute la zone touchée. Les pannes de courant peuvent parfois prendre du temps à résoudre en raison de la complexité des infrastructures électriques.



Nous vous encourageons à rester patient et à soutenir les efforts déployés par la Senelec pour résoudre ce problème. Il est également important de noter que la Senelec a mis en place des mécanismes pour signaler les pannes de courant et les problèmes techniques, afin d'améliorer la communication et de réduire les délais de résolution.



Nous espérons que cette clarification vous permettra de mieux comprendre la situation et d'éviter toute confusion supplémentaire. Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire.